Kolagen je totiž bílkovina, která hraje důležitou roli ve zdraví pokožky a tkání těla. Je důležité poznamenat, že náš organismus kolagen produkuje, ale jeho produkce s věkem klesá. A existuje mnoho faktorů, které mohou dále ovlivnit hladinu kolagenu v těle, vč. stravy, genetiky a životního stylu. Udržování zdravého životního stylu, včetně vyvážené stravy, dostatečného pitného režimu a ochrany před nadměrným slunečním zářením, může pomoci podpořit zdraví a mladistvý vzhled pleti i vlasů. Kolagen má vliv na pleť, vlasy, nehty, ale např. i klouby.



Na pleť nám kolagen funguje několika způsoby:

1. Jako strukturální podpora: Kolagen tvoří základní stavební kámen tkání kůže. Působí jako "lepidlo", které udržuje buňky pohromadě a posiluje pevnost a pružnost kůže. S věkem, a to již od 30. roku, dochází k přirozenému poklesu produkce kolagenu, což může vést k tvorbě vrásek, ztrátě elasticity a dalším známkám stárnutí pokožky.

2. Jako podpora tvorby elastinu: Kolagen a elastin spolupracují na udržení elasticity kůže. Elastin je další důležitou bílkovinou, která umožňuje kůži vrátit se do původního tvaru po roztažení. Kolagen zároveň podporuje tvorbu elastinu, což je důležité pro zachování pružnosti pleti.



3. Pro zlepšení textury a jednotnosti pleti: Pravidelné užívání kolagenu, buď ve formě potravinových doplňků, nebo konzumací potravin bohatých na kolagen, pomáhá zlepšit texturu a jednotnost pleti. To může zahrnovat zmenšení pórů, vyhlazení jemných linií a vrásek a snížení zarudnutí.



4. Pro redukci vrásek a stárnutí pleti: Konzumace kolagenu může pomoci snížit viditelné známky stárnutí pleti, jako jsou vrásky a jemné linky. Účinnost tohoto přístupu může být individuální a závisí na mnoha faktorech, např. množství kolagenu v potravinovém doplňku anebo délce užívání.



5. Pro hydrataci: Kolagen pomáhá udržovat kůži hydratovanou. Díky své schopnosti vázat vodu zlepšuje hydrataci a dodává pokožce mladistvý vzhled.





6. Kvůli hojení a opravám kůže: Kolagen hraje klíčovou roli při procesu hojení ran a při léčbě poškození kůže. Pomáhá tkáním regenerovat se a rychle se opravit.



7. Kvůli ochraně před škodlivými vlivy: Kolagen chrání kůži před škodlivými vlivy životního prostředí, jako jsou UV záření a volné radikály. Kolagen má antioxidantní schopnosti a díky nim snižuje poškození kůže způsobené slunečním zářením a dalšími faktory.



Kolagen se může používat ve formě krémů, pleťových sér, nebo v potravinových doplňcích. Některé ženy volí i kosmetické procedury, jako jsou injekce kolagenu, aby zlepšili vzhled své pleti. Nicméně, účinnost kolagenu v kosmetických produktech nebo přípravcích může být omezena tím, jak dobře se kolagen dostane do hlubších vrstev kůže a množstvím kolagenu, které je ovlivněno také velikostí balení. Potravinové doplňky kolagenu jsou užitečné, protože působí zvenku i zevnitř na kůži a ještě po celém těle.



Existuje mnoho různých produktů a přístupů, které se tvrdí, že jsou "nejlepším" kolagenem pro pleť, a jejich účinnost může být individuální. Zde je několik faktorů, které mohou hrát roli při výběru a použití kolagenu pro pleť:



Typ kolagenu: Kolagen se v těle vyskytuje v několika různých typech, přičemž kolagen typu I je nejběžnější a nejdůležitější pro kůži. Když hledáte kolagenový produkt, ujistěte se, že obsahuje hlavně kolagen typu I, protože právě tento typ je nejvíce spojen s pokožkovými výhodami. Prémiový Rosque kolagen 8000 obsahuje kolagen I. typu.



Způsob podání: Kolagenové produkty mohou být dostupné v různých formách, včetně potravinových doplňků, pleťových krémů, pleťových sér, masek na pleť nebo třeba injekcí. Každá forma má své výhody a omezení. Potravinové doplňky s kolagenem se užívají ústně a mohou pomoci podpořit kolagenovou produkci zevnitř a následně vnitřní působení kolagenu vidíme i navenek. Zatímco krémy a séra mohou poskytovat přímou aplikaci na pokožku, ale množství kolagenu je velmi malé až nulové.





Kvalita produktu: Kvalita kolagenu je klíčová. Hledejte produkty od důvěryhodných výrobců, kteří používají kvalitní suroviny. Rosque je česká firma, vyrábějící produkty v České republice z vysoce kvalitních materiálů.



Dávkování a pravidelnost: Důležité je dodržovat doporučené dávky a užívat kolagen pravidelně. Účinnost kolagenu může záviset na trvalém a dlouhodobém používání. Rosque kolagen 8000 Vám i zachutná a vytvoříte se z jeho užívání rituál. Krabička Prémiového Rosque kolagenu obsahuje 30 sáčků, kde jeden sáček obsahuje 8000 mg kolagenu. To už je množství, které Vám velmi brzy po pravidelném užívání rozjasní pleť a sníží celulitidu. Spolu jste Rosque.



Celkový životní styl: Zlepšení zdraví pleti zahrnuje i další faktory, jako je strava, hydratace, ochrana před slunečním zářením a stresem nebo celkový zdravý životní styl. Tyto aspekty můžeme ovlivnit vlastních chováním a mají také vliv na dosažení krásného vzhledu pleti. Co ovlivnit úplně nemůžeme je dědičná dispozice k našemu vzhledu a ke kvalitě pleti. A třeba právě to, co nemůžeme ovlivnit, tak ovlivníme výběrem a pravidelným užíváním kolagenu.

Zpracování: Můžeme se setkat z kolagenem hydrolyzovaným nebo přírodním, tzv. nativním. Rozdíl mezi nimi je jednoduše vysvětlitelný. Hydrolyzovaný kolagen je vytvořen hydrolýzou, tzn., že obsahuje kolagenní peptidy, které vynikají vysokou využitelností. Tělo je lépe vstřebává, protože mají nižší molekulovou hmotnost a jsou již naštěpeny. Přírodní (nativní) kolagen má vyšší molekulovou hmotnost a v trávicím systému teprve probíhá štěpení, čímž dochází k menšímu vstřebávání kolagenu do těla. Prémiový kolagen ROSQUE je hydrolyzovaný kolagen.

Kolagen má také velký vliv na kvalitu vlasů a nehtů a zároveň kolagen 8000 Vám pomůže i při bolesti kloubů. Kolagen 8000 se zároveň kromě pleti a vlasů ukládá i do kloubů, kde nám postupně s věkem také ubývá.



Kolagen má prokazatelné účinky na naši pleť. Vyzkoušejte a uvidíte, že se Vám zlepší nejenom pleť, ale že se celkově po doplnění kolagenu 8000 budete cítit lépe. ☺